Ünye'de Cinsel Uyarıcı ve Cinsel İçerikli Uyuşturucu Hap ile Alkol Ele Geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılan bir operasyonda çok miktarda cinsel uyarıcı ve cinsel içerikli uyuşturucu hap ile alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 bin 73 adet cinsel uyarıcı hap, 10 adet cinsel içerikli ürün ve 4 litre kaçak alkol bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çok miktarda cinsel uyarıcı ve cinsel içerikli uyuşturucu hap ile alkol ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Ünye İlçesinde yapılan bir operasyonda 5 bin 73 adet cinsel uyarıcı hap, 10 adet cinsel içerikli ürün ve 4 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU