Ünye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi Kızyurdu Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6. katında Orhan Çiçek'e ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden Çiçek ve ailesi, kendi çabalarıyla evden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.