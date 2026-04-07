Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim de serbest

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim de serbest
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

  • İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 9 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı.
  • Serbest bırakılan şüpheliler İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'dir.
  • Soruşturma kapsamında şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı ve üçü adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

9 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler kan ve saç örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şüpheliler, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

3 İSİM ADLİYEDEN SERBEST BIRAKILDI

Burada kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...