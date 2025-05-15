Ünlü Yönetmen Ali Özgentürk 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yönetmenin kardeşi Nebil Özgentürk, "Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm" dedi.

Yönetmen Ali Özgentürk'ün hayatını kaybettiğini, kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından duyurdu. Özgentürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde, 'sevgi emektir' diye, hayata söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm."