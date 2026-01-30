Haberler

Şarkıcı Fatih Ürek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

(İSTANBUL) - Şarkıcı Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim'den bu yana tedavisi devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatih Ürek için sosyal medya hesabından yapılan son açıklamalarda durumunun kritik olduğu ve uyutulduğu duyurulmuştu Ürek, yaklaşık 3,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı