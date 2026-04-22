Oyuncu Ferdi Atuner 82 yaşında vefat etti

Birçok dizi ve filmde rol alan Ferdi Atuner, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı, 'Olacak O Kadar' skeçleriyle tanınmış, pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak da görev almıştır.

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören sanatçı, İstanbul Bahçelievler'deki evinde vefat etti.

Ankara Devlet Konservatuvarının şan bölümünden mezun olan Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda görev aldı.

Usta oyuncu, "Olacak O Kadar" skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı, seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede görev yaptı.

Ferdi Atuner'in rol aldığı diziler arasında "Çocuklar Duymasın", "Reyting Hamdi", "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz", "Çılgın Bediş", "Küçük Ağa", "Patron Duymasın" ve "İki Arada Aşk" yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
