Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, 'Olayın benimle ilgisi yok, hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş' dedi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu kullandı

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Olayın benimle ilgisi yok, hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş" dedi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Olayın benimle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş" dedi.

Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı.