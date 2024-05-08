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Ünlü Modacılar KKTC'den Türkiye'ye Dönüyor

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Türkiye'nin ünlü modacıları Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, KKTC'de yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldı.

ANKARA- Türkiye'nin ünlü modacılarından Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2015 yılında yerleştikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2015 yılında İstanbul'da düzenlenen müzayedeyle evlerindeki eşyaları satışa çıkararak, KKTC'ye yerleşmişti.

Barbaros Şansal, Semra Topçu'nun Youtube kanalında İkinci Yüzyıl Kehanetleri programında yaptığı konuşmada, KKTC'de yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Yıldırım Mayruk'tan özür dilediğini aktardı.

Şansal şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmek ve emekli olmak benim değil Yıldırım Bey'in fikriydi. Çok yoruldu Türkiye'den, çok üzüldü. Biz onun talepleri doğrultusunda arazimizi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşından aldık. Evimizi yaptık, atölyemiz var. Biz şundan yorulduk; maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son 3-4 yıldır Ankara'nın baskılarıyla kamusu tamamen çökmüş. Yürümüyor işler, bürokrasi yürümüyor. Niteliksiz ve liyakatsiz çok insan var. Kaba muamelelere maruz kalmaya başladık. Sabah Sayın Metin Feyzioğlu, Yıldırım Bey'i aradı özür diledi ve şunu söyledi; 'Benim özel kalem müdürümün numarası bu, ne talep ediyorsanız evinizden çıkmadan yapılacak.' Yıldırım Bey de nazik adam 'Biz hayatta hiç ayrıcalık talep etmedik, böyle bir talebimiz yok. Teşekkür ederim' dedi, kapattı telefonu. Burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilir, bu muhaceret, ikamet meseleleri, taşınmaz mal alma işlemleri, vatandaşlık işlemleri vs. artık çığrından çıkmış vaziyette. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey Kıbrıs'ta ikinci sınıf muamelesi görmeye başladılar. Böyle zorluklar çıkarılıyor. Bu zorluklar da maddi manevi büyük kayıplara yol açıyor. Yıldırım Bey ustamız 90 yaşında çok değerli, dünyaca tanınan biri. Sağlık problemleri nedeniyle sık sık Türkiye'ye gitmek zorunda kalıyor. Burada sağlık servisi alamıyoruz. Biz üst düzey gelir ikametiyiz, taşınmaz mal sahibi ikametiyiz. Bizim sağlık servislerinden faydalanma hakkımız yok. Sadece para ödeyerek burada kalma hakkımız var. Dönüyoruz artık, bütün atölyelerimizi kapattık, yatırımlarımızı çekiyoruz. Taşınmazlarımızı da satılığa koyduk uluslararası platformlarda. Bizimki kumar parası değil, gece kulübü parası değil, uyuşturucu parası değil, iğneyle kuyu kazarak kazanılmış paralar bunlar. Servetimizi toparlayıp ülkemize, vatanımıza dönüyoruz".

Kaynak: ANKA / Güncel

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