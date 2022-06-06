Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti - Haberler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'na arkadaşlarıyla birlikte gelen Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi İsa Yiğit (21) yüzmek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden yaklaşık 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na trekking (doğa yürüyüşü) yapmak için geldi. Rehberleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, saat 13.30 sıralarında Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi. Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İsa Yiğit ve birkaç arkadaşı gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken, İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı. Kenara çıkmak için çaba sarfeden İsa Yiğit, ırmakta gözden kayboldu.

"DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. Sınıf öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar Ailesi'ne başsağlığı dileriz."