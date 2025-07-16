Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cinayetinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı

Eyüpsultan'da cesedi yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı C.K'nin evine gittiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün yol kenarında bir valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce şüpheli C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Tokyaz'ın şüpheli C.K ile birlikte binaya girmeleri ve asansöre doğru ilerlemeleri yer alıyor.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.