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Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik edenlere operasyon: 6 tutuklama

Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik edenlere operasyon: 6 tutuklama
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Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

EDİRNE'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Edirne'de özellikle üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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