Üniversite Öğrencilerine Seminer ve Moral Gecesi Düzenlendi
Sandıklı ve Çay ilçelerinde üniversite öğrencilerine yönelik seminerler ve moral geceleri gerçekleştirildi. Sandıklı'da haritacılık üzerine bir seminer düzenlenirken, Çay'da ise öğrenciler için moral gecesi etkinliği yapıldı.
Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Meslek yüksekokulunda "Haritacılık Faaliyetleri ve Harita Ölçme Cihazlarının Tanıtımı" semineri gerçekleştirildi.
Bir firma temsilcisi tarafından verilen seminere, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Semirin ardından katılımcılara belge ve hediye takdimi yapıldı.
Çay'da üniversite öğrencilerine moral gecesi yapıldı
Çay ilçesindeki meslek yüksekokulundaki öğrenciler için sınav öncesi moral gecesi düzenlendi.
Belediye düğün salonundaki programa, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Müzikli eğlencede öğrencilere, ikramlarda bulunuldu.