Haberler

Üniversite öğrencilerinden Alanya sahilinde çevre temizliği etkinliği

Üniversite öğrencilerinden Alanya sahilinde çevre temizliği etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Nas'ın yürüttüğü "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında sahilde temizlik yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Nas'ın yürüttüğü "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında sahilde temizlik yaptı.

Etkinlik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği ile Alanya Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlendi. Öğrenciler, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumsal sorumluluğun güçlendirilmesi amacıyla atık topladı.

Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, gençlerin çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi adına bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirterek, kurumlararası işbirliğiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Nas ise ders kapsamında öğrencilerin teorik bilgiyi sahada uygulama fırsatı bulduğunu belirtti.

Gönüllülük Çalışmaları dersiyle öğrencilerin toplumsal konulara duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Nas, "Bu etkinlik, öğrencilerimizin hem çevre bilinci kazanmasına hem de sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağladı." dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği Genç Yeşilay Okul Temsilcisi Songül Kaya da gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, sağlıklı ve temiz bir çevre için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi