Üniversite öğrencileri ilkokulun kapılarını boyadı, kırık camlarını değiştirdi, kütüphane oluşturdu

AKDENİZ Üniversitesi'nin 14 öğrencisi, hocalarının rehberliğinde bir ilkokulun eksiklerini gidermek için kolları sıvadı. Ders kapsamında hazırladıkları sosyal sorumluluk projesini esnafı ziyaret ederek anlatan üniversiteliler, onların sponsorluğunda tek sınıfı bulunan 11 öğrencili ilkokulun kapılarını boyadı, kırık camlarını değiştirdi, küçük bir kütüphane oluşturdu. Okul bahçesine bir basketbol potası ve iki futbol kalesi de yerleştiren üniversiteliler, aralarında oluşturdukları bütçeyle de öğrencilere çeşitli hediyeler aldı.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün– Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 2'nci sınıfının 14 öğrencisi, Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı İlkokulu'nun eksiklerini tamamlamak için bir proje hazırladı. Hocaları Öğretim Görevlisi Işık Tuncel'in koordinatörü olduğu projeyi hayata geçirmek için sponsor arayan öğrencilere, Serik esnafı destek verdi.

'EĞİTİME DESTEK VEREN HERKESE MİNNETTARIZ'

Yaklaşık 8 haftada hazırladıkları projeyi anlatan Öğretim Görevlisi Işık Tuncel, sağlık ve eğitim odaklı düşündüklerini belirtti. Öğrencilerin önce köy ilkokulunun ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Tuncel, okulun kapılarının boyandığını, kırık camların onarıldığını, elektrik tesisatının yenilendiğini, sınıfta bir kütüphane oluşturulduğunu söyledi. Tuncel, "Ayrıca öğrencilerin sosyal donatı alanlarına futbol ve basketbol potaları kondu. Teneffüslerde çocukların oyun oynamaları için oyun ekipmanları alındı" dedi. Serik esnafına da teşekkür eden Tuncel, "Sağ olsunlar öğrencilere sponsor oldular. Eğitime destek veren herkese öğrencilerim ve kendi adıma minnettarım" diye konuştu.

HOCALARINA İTHAFEN AFİŞ HAZIRLADILAR

Üniversite öğrencileri, halen Serik ilçesinin bir mahallesi olan ancak geçmişte ilçeye bağlı köy olan Sarıabalı'daki ilkokula yönelik hazırladıkları projeyle ilgili iki afiş hazırladı. Bir afişte 'Köyde Bir Okul Gelecekte Bir Umut' cümlesine yer veren öğrenciler ikinci afişi ise hocaları Işık Tuncel'e ithaf etti. Kendileri için çok önemli olan bu projede rehberlik yapan Işık Tuncel'e teşekkür etmek isteyen öğrenciler, bu afişte ise 'Işık En Uzak Köşeye Kadar Ulaşır' sözlerine yer verdi.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR PROJEYDİ'

Proje ekibinde yer alan öğrencilerden Yağmur Vural, "Bu proje küçük ama bizim için büyük bir projeydi" derken, Hüsna Üstün ise sponsor bulmak için kapı kapı dolaştıklarını belirterek, "Proje için yeterli bütçemiz yoktu ve esnaf bizi kırmayıp yardımcı oldu" dedi. Mert Soytepe sınıftaki eksikleri de tamamladıklarını anlatırken, Tuğra Keskin "Minik öğrenciler umarım bizi unutmaz" ifadelerini kullandı.

'IŞIK HOCAMIZ BİZE IŞIK OLDU'

"Aslında bizim için bir köy okuluna destek olmak geleceğe destek olmaktı" diyen Miray Aydın da tadilat çalışmalarının yanı sıra, öğrencilerle güzel vakit geçirdiklerini, seksek, futbol gibi oyunlar oynadıklarını anlattı. Aydın, "Işık hocamız bu projede bize ışık oldu" dedi. Pınar Özel, kendi aralarında oluşturdukları bütçeyle minik öğrenciler için kırtasiye malzemelerini özenle seçtiklerini ve kendi elleriyle paketlediklerini söyledi.

Serik Gülsün– Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Kiremitçioğlu da bölüm olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirtti. Kiremitçioğlu, bu projelerin hocalar sayesinde gelecekte de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı