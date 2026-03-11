Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın Bilgiye Erişiminin Çok Kolay Olduğu Dönemde, Daha Erken Yaşlarda Yükseköğretime Devam Edebilmesi Lazım


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversitede kayıt yaşının 18'den 15'e düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Çocukların bilgiye erişiminin kolaylaştığına dikkat çeken Tekin, bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini belirtti.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversitelerde kayıt yaşının 18'den 15'e düşürülmesi tartışmalarına ilişkin "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu dönemde, daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Zorunlu eğitimi biraz daha erken dönemlere çekilmesi ile ilgili tartışma. Kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz" dedi.

"Rotasyonla ilgili bir çalışma var mı" sorusunu da yanıtlayan Bakan Tekin, "O konulardaki çalışmaları gerekli ortamlarda söylüyoruz" dedi."

"Ara tatilin kaldırılması ile ilgili bir çalışma var mı" sorusunu ise Tekin, "Sadece ara tatil üzerinden okumayın. Attığımız her adım bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde var olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yani yapılan şey arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığını, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz. Her kararımız için geçerli. Ara tatiller de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar. Yaptıktan sonra kararımızı paylaşacağız. Şimdi güzel olan şey şu, seminer dönemi yani ara dönemde bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar. Onu kendilerine duyurdum zaten" diye yanıtladı."

