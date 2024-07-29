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Uçakta biyolojik tehlike! Yolcular bir bir kusmaya başlayınca acil iniş yapıldı

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Boston'a giden Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine "biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi. Washington'daki Dulles Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, kapsamlı bir temizlikten geçirilecek.

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine "biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi. Uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

YOLCULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

United Airlines Boeing 737 Washington Ulaşım Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Damla Sengul:

birisi gaz çıkarmış i yüzden.

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