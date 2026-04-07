ÜNİLİG salon futbolu grup müsabakaları TOGÜ'de başladı

Üniversitelerarası Salon Futbolu (ÜNİLİG) grup müsabakaları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde başladı. Turnuvaya kadın ve erkek takımları katılıyor. İlk maçlarda TOGÜ başarılı sonuçlar elde etti.

Üniversitelerarası Salon Futbolu (ÜNİLİG) Grup Müsabakaları'nın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG salon futbolu grup müsabakaları, TOGÜ ev sahipliğinde düzenleniyor.

Turnuvaya kadınlarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi; erkeklerde ise mücadele ederken; erkekler kategorisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi katılıyor.

Turnuvada ilk maçlarda erkeklerde TOGÜ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini 10-8; kadınlarda ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesini 3-2, TOGÜ, Bartın Üniversitesini de 7-3 mağlup etti.

Turnuva, 8 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

10 kişiyle tam 4 gol! Hatayspor, 1. Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

