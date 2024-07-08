UNIFIL, Lübnanlı mültecilere tıbbi yardım dağıtıyor

ÇEKİM TARİHİ: 6 Temmuz 2024

1. Dağıtılacak yardımları hazırlayan UNIFIL askerlerinin çeşitli görüntüleri

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Mavi Hat'ta yer alan köylerini terk etmek zorunda kalan güney Lübnanlılara tıbbi malzeme dağıtmak üzere seferberlik düzenledi.

Sağlık ekipleri, yerinden edilen ihtiyaç sahiplerinin durumlarını kontrol ederek uygun tıbbi malzeme dağıtımını gerçekleştirdi.

İtalyan ve Gana taburlarından UNIFIL'e katılan sağlık ekipleri, yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını değerlendirmekle görevlendirildi.

"Yerinden edilen insanların tıbbi ihtiyaçlarını kontrol eden İtalyan, Ganalı ve Lübnanlı üç sağlık ekibimiz var. Sınır hattından gelen ve 8 aydır burada bulunan mültecilerin kronik patolojilerine odaklanıyoruz. Onlara yardım edebilmek için kronik patoloji vakalarını izlemeye karar verdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.(XHTV)