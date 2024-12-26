UNIFIL'den İsrail'e Ateşkes Uyarısı

(ANKARA) - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah ile 27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, İsrail'e; anlaşmada belirlenen süre içerisinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesi çağrısı yaptı.

UNIFIL İsrail'in Hizbullah ile 27 Kasım'da ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, İsrail'e Lübnan'ın güneyinden anlaşmada belirlenen süre içinde çekilmesi çağrısında bulundu.

UNIFIL yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve altyapıyı tahrip etmeye devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olarak nitelendirdi. Açıklamada, "UNIFIL, barışa giden kapsamlı bir yol olarak 1701 sayılı Kararın tam olarak uygulanmasının yanı sıra, İsrail Savunma Kuvvetlerinin zamanında geri çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin (Hizbullah'ın yerine)Lübnan'ın güneyinde konuşlandırılması çağrısında bulunmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Hizbullah, bir yıldan fazla süren savaşın ardından İsrail ordusunun 60 günde aşamalı olarak çekilmesini öngören 2006 tarihli BMGK kararına uygun bir çerçevede hazırlanan ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Anlaşma uyarınca, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin yanı sıra Hizbullah da Lübnan güneyindeki mevzilerini terk etmek, İsrail'in güneyinden tamamen çekilmek ve İsrail sınırının yaklaşık 30 km kuzeyinden geçen Litani Nehri'nin kuzeyine geçmekle yükümlü bulunuyor.