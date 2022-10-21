Unıcef İyi Niyet Elçisi, Kenya'da Kuraklıktan Etkilenen Çocukları Ziyaret Etti

UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra Jonas, kuraklıktan etkilenen topluluklardaki insanlarla tanışmak ve UNICEF'in çabalarına ve sonuçlarına ilk elden tanık olmak için Kenya'daki Turkana ilçesini ziyaret etti.

UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra Jonas, kuraklıktan etkilenen topluluklardaki insanlarla tanışmak ve UNICEF'in çabalarına ve sonuçlarına ilk elden tanık olmak için Kenya'daki Turkana ilçesini ziyaret etti.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi (NDMA) geçen hafta yaptığı açıklamada, beş yaşın altındaki yaklaşık 942.000 Kenyalı çocuğun yanı sıra hamile ve emziren annelerin ciddi şekilde yetersiz beslendiğini söyledi.

Başta Kenya, Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika Boynuzu genelinde milyonlarca insan kuraklık nedeniyle açlık ve ölümle karşı karşıya bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)