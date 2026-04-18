UNICEF, İsrail'in Gazze'de temiz su sağlamakla görevli iki kamyon şoförünü öldürmesinin soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde temiz su sağlamakla görevli iki kamyon şoförünün İsrail'in saldırısında öldürülmesine tepki göstererek derhal soruşturulmasını istedi.

UNICEF'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Mansura su dolum noktasında dün İsrail'in saldırısı sonucu iki kamyon şoförünün hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı anımsatıldı.

UNICEF'in Gazze Şeridi'ndeki ailelere temiz su ulaştırmakla görevli bu kişilerin öldürülmesi nedeniyle öfkeli olduğu belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililere saldırıyı derhal soruşturmaları için çağrı yapıldı.

Açıklamada, insani yardım çalışanları ve kritik su tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alınmaması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.