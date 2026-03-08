Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mısır'daki Gazzeli hastaların ameliyat masraflarını karşıladı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'den Mısır'a getirilen bazı hastaların ameliyatlarını yaptırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan bazı hastalar, tedavi için Mısır'daki hastanelere sevk ediliyor.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı görevlileri de Kahire'de tedavi gören yaralı ve hastalara insani destek sağlıyor.

Bu kapsamda, saldırılarda yaralanıp tedavi amacıyla Mısır'a getirilen bazı Gazzeliler Kahire'deki özel hastanelerde ameliyat edildi. Vakıf tarafından bu hastaların ameliyat masrafları karşılandı.

Vakıf görevlileri, tedavi süreçleri devam eden hastalara desteklerini sürdürüyor.

Hastalar yaşadıklarını anlattı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Gazze'den gelen yaralı ve hastalara yönelik destek çalışmalarının imkanlar doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Savaş sırasında yaralanarak Mısır'a sığınıp Kahire'de tedavisi devam eden Hasan Ebu Sefer de Gazze'de öğretmenlik yaptığını söyledi.

Sefer, Gazze'de atılan bir bombanın etkisiyle kendisinin, eşinin ve kızının 150 metre savrulduğunu, kardeşi ve yengesinin şehit olduğunu, yeğeninin ise hayatta kaldığını belirtti.

Gazze'de yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Sefer, Mısır'da da tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Safi ise Filistin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yaralı olarak Mısır'a getirildiğini, Kızılay tarafından karşılanarak hastaneye yatırıldığını anlattı.

Safi, Kızılay Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası iletişime geçtiği vakıf tarafından hastane masraflarının üstlenildiğini aktardı.