Güngören'de müzisyenin dövülerek öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 18'er yıl hapis

Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'in darbederek ölümüne neden oldukları iddia edilen 2 sanığa, 'kasten öldürme' suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi.

Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu katıldı.

Taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Ceyhun Tuzcu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Böyle bir olay başımıza geldiği için çok pişman ve üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Hayrettin Öztaşçı da beraatini ve tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tuzcu ve Öztaşçı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların cezalarında haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtilmişti.

Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedilmişti.

Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
