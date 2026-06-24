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Ümraniye'de iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 11 şüpheli tutuklandı

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Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Olayda husumetli iki grup karşılıklı ateş açarken, şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.

Ümraniye'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü.

Husumetli iki grubun karşılıklı silahlı eylem gerçekleştirdiği, olayın ardından ise bazı şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonlarda, çatışmaya karıştıkları, şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları, delilleri karartmaya çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli saklandıkları adreslerde ve kaçış güzergahlarında yakalandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan 1 zanlının ise hastanedeki tedavisinin ve adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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