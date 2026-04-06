İstanbul'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'deki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Akyol Caddesi'nde bulunan hurdaların bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında hurdaların bulunduğu alanda hasar oluştu.