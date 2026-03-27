Haberler

Ümraniye'de aracından inip sürücüye saldıran şüpheliye 360 bin lira ceza

Ümraniye'de aracından inip sürücüye saldıran şüpheliye 360 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trafikte bir sürücüyle tartışan M.K., önünü kestiği sürücünün aracından inerek ona tokat attı. Gözaltına alınan M.K., ağır cezalarla karşı karşıya kaldı.

Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip aracından indikten sonra tokat atan M.K.'ya 360 bin lira ceza yazıldı. Gözaltına alınan M.K.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip aracından inerek tokat atan şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek ve araçtan inmek' maddesi kapsamında 360 bin lira ceza yazıldı. Şüpheli, 'ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek veya durdurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi

Öve öve bitiremiyordu, hızla tükenince etekleri tutuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

Tek kişilik gövde gösterisi! Cumhurbaşkanı markette fiyatları inceledi
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

Tek kişilik gövde gösterisi! Cumhurbaşkanı markette fiyatları inceledi
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

Kimya deneyi faciaya döndü! Yaralılar var
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!