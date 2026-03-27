Ümraniye'de aracından inip sürücüye saldıran şüpheliye 360 bin lira ceza

Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip aracından indikten sonra tokat atan M.K.'ya 360 bin lira ceza yazıldı. Gözaltına alınan M.K.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip aracından inerek tokat atan şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek ve araçtan inmek' maddesi kapsamında 360 bin lira ceza yazıldı. Şüpheli, 'ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek veya durdurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

