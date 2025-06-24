Ümraniye'de Tacizci Taksi Şoförü Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Tacizci Taksi Şoförü Hayatını Kaybetti
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Çamlıca Bağlantı Yolu'nda bir cipin arkadan çarptığı taksi bariyerlere vurdu. Taksi şoförü Ramazan Kara olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de, cipin arkadan çarptığı taksi, bariyerlere vurdu. Kazada, taksi şoförü Ramazan Kara olay yerinde hayatını kaybederken, cipin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın kullandığı 34 TJV 43 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi, bariyerlere vurarak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Kara'nın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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