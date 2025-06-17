Ümraniye'de Su Kesintisi: 4 Mahalleye 22.00'ye Kadar Su Verilemeyecek

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ümraniye'deki şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerine bu akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyeceğini açıkladı.

Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle 4 mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi tarafından (İSKİ) bölgedeki abonelere kısa mesajla yapılan bilgilendirmede, şebeke hattında meydana gelen arıza dolayısıyla Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerinin bu akşam saat 22.00'ye kadar su alamayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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