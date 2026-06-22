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Ümraniye'de seyir halindeki minibüs yandı

Ümraniye'de seyir halindeki minibüs yandı
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Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi, trafikte yoğunluk oluştu.

Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle caddedeki trafikte bir süre yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Ufuk Celal Güzel
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