Ümraniye'de Orman Haftası kapsamında tohum ekim etkinliği yapıldı

Ümraniye Belediyesince, Orman Haftası kapsamında "Biz Toprağı Doyuralım, Toprak Bizi (Bahara Merhaba)" temasıyla tohum ekim etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin katıldığı etkinlik, Ümraniye Koru Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte gün boyu hem eğitici hem de keyifli anlar yaşayan çocuklar, doğayla iç içe bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Program kapsamında katılımcılara, organik atıkların komposta dönüşüm süreci uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, ekolojik bahçeyi ziyaret ederek tohum ve çiçek ekimi gerçekleştirirken, toprakla bire bir temas kurarak kompostun doğaya katkısını yerinde gözlemledi.

Çocuklara meyve ikramında bulunulan etkinlikte, tüketilen meyvelerin kabukları ise kompost makinelerine atılarak geri dönüşüm süreci uygulamalı şekilde gösterildi. Böylece çocuklar, atıkların yeniden doğaya kazandırılmasına yönelik farkındalık kazandı.