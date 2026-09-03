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Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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ÜMRANİYE’de şarampole devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet A., hayatını kaybetti.

ÜMRANİYE'de şarampole devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet A., hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 MHZ 207 plakalı otomobil, şarampole devrilip ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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