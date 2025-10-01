Haberler

Ümraniye'de Nalburda Çıkan Yangın Kısa Sürede Büyüdü

Ümraniye'de Nalburda Çıkan Yangın Kısa Sürede Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir nalburda çıkan yangın, zemin katından başlayarak kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÜMRANİYE'de nalburda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki nalburda başladı. İnşaat malzemeleri satılan dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangın sonrasında binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosunu ablukaya aldı: Radarda gördüğümüz gemiler tam önümüzde

Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! İsrail ordusu çevrelerini sardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk patronunun aracını çaldı, kız arkadaşını gezmeye çıkardı

Çıraktan patronuna akılalmaz kazık! Her şeyi sevgilisi için yapmış
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.