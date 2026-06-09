Ümraniye'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişinin düşmesi kamerada
Ümraniye'de bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu ve kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de bir otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpıp 2 kişiyi düşürdükten sonra kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aşağı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sefa S. ve eşi Gizem S. yola savrularak yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişi kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
Öte yandan otomobilin motosiklete çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, caddede otomobilin motosiklete çarpması, motosikletteki 2 kişinin yere düşmesi ve otomobilin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.