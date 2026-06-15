Ümraniye'de motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

ÜMRANİYE'de seyir halindeki motokuryenin yan oturarak motosikleti kullandığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki motokurye yan oturarak ve tek elle kullandığı motosikletle yolculuğuna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı