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Ümraniye'de motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ümraniye'de motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Ümraniye Şile Yolu'nda seyir halindeki bir motokurye, yan oturarak ve tek elle motosiklet kullandı. Tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de seyir halindeki motokuryenin yan oturarak motosikleti kullandığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki motokurye yan oturarak ve tek elle kullandığı motosikletle yolculuğuna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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