Haberler

Ümraniye'de iki aracın kavşakta çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil ile yeşil ışıkta kavşağa giren aracın çarpıştığı kaza, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazada araçlar hasar aldı.

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobille bir aracın çarpıştığı trafik kazası, motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde seyreden 34 VS 7101 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak Necip Fazıl Bulvarı kesişimindeki kavşaktan geçmeye çalıştı.

Bu sırada Necip Fazıl Bulvarı üzerinden yeşil ışıkta kavşağa giren otomobil, kırmızı ışıkta geçen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 VS 7101 plakalı araç, kavşaktaki refüje çarparak durabildi.

Araçlarda hasara neden olan kaza, yoldaki bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sinop'ta misafirlikte ölüm şoku! 56 yaşındaki hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, geri dönmedi
Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Protestoların ardından kalemlerini kırdılar
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı

Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı