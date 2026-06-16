Ümraniye'de iki aracın kavşakta çarpıştığı kaza kamerada

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobille bir aracın çarpıştığı trafik kazası, motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde seyreden 34 VS 7101 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak Necip Fazıl Bulvarı kesişimindeki kavşaktan geçmeye çalıştı.

Bu sırada Necip Fazıl Bulvarı üzerinden yeşil ışıkta kavşağa giren otomobil, kırmızı ışıkta geçen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 VS 7101 plakalı araç, kavşaktaki refüje çarparak durabildi.

Araçlarda hasara neden olan kaza, yoldaki bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.