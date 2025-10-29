Ümraniye'de İnşaat Duvarı Yıkıldı, Yol Çöktü

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi.

İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında çökme oluşurken, itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.