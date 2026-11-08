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Ümraniye'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yola savruldu

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Ümraniye'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yola savruldu Haber Videosunu İzle
Ümraniye'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yola savruldu
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Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.50'de sokaktan caddeye çıkan motosikletle caddede ilerleyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan 2 sürücü olay yerinde ilk müdahaleyi aldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÜMRANİYE'de sokaktan çıkan motosikletle caddede ilerleyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 motosiklet sürücüsü de yola savruldu.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.50 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sokaktan caddeye çıkan motosikletle caddede ilerleyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 motosiklet sürücüsü de yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki sürücüye de ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde caddede seyir halinde olan motosikletle ara sokaktan çıkan motosikletin hızla çarpıştığı anlar görülüyor. Kazanın ardından yola savrulan iki sürücünün yardımına ise çevredekiler koşuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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