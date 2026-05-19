Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atakent Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki Atakent durağında bulunan bir İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.