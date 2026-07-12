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Ümraniye'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
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İstanbul Ümraniye'de U dönüşü yapmak isteyen otomobile hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde "U dönüşü" yapmak isteyen A.A. idaresindeki 34 GS 070 otomobille, cadde üzerinde seyreden A.K'nin kullandığı 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce orta refüje, ardından yön levhalarına çarparak karşı şeride geçip ağaçlık alana düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde sıkışan H.D, B.A. ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü A.A'yı, itfaiye ekipleri otomobilin kapısını keserek çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır, 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin "U dönüşü" yaparken, kamyonun çarpmasıyla savrulduğu ve yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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