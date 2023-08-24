Ümraniye'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

ÜMRANİYE'de otomobiliyle drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Olay saat 11.30'da Ümraniye'deki 23 Nisan caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede drift atan sürücüyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit edebilmek için sözkonusu caddedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri önce aracı ardından da sürücüyü tespit etti; sürücünün M.G. olduğu belirlendi. Ekipler, M.G.'yi kısa sürede aracıyla birlikte yakaladı. Polis, M.G.'ye drift atmak maddesinden 20 bin 342 lira cezai işlem uyguladı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.G.'nin aracı da trafikten men edildi.