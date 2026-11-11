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Ümraniye'de beyaz eşya yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Ümraniye'de beyaz eşya yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Ümraniye'de beyaz eşya yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Ümraniye Finanskent Mahallesi'nde TEM Otoyolu bağlantı yolunda beyaz eşya yüklü kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Vatandaşların çıkardığı yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de, beyaz eşya yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Finanskent Mahallesi'nde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi mevkisinde, F.A. idaresindeki 34 FK 6588 plakalı beyaz eşya yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından kamyondan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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