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Ümraniye'de apartman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

18 Aralık 2023 14:01 Güncelleme: 14:02 Abone Ol

Ümraniye'de bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin yatak odasında başladı ve kısa sürede tüm daireye yayıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları olay yerine giremedi. Yangın, ekiplerin seyyar merdivenle müdahalesiyle söndürüldü.