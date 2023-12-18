Ümraniye'de apartman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Ümraniye'de bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin yatak odasında başladı ve kısa sürede tüm daireye yayıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları olay yerine giremedi. Yangın, ekiplerin seyyar merdivenle müdahalesiyle söndürüldü.
Ümraniye'de, apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Sokakların dar olması nedeniyle itfaiyenin merdiven araçları olay yerine giremedi. Binanın girişinde bulunan dükkanın üzerine seyyar merdivenle tırmanan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.