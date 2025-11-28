Ümraniye'de 170. Motivasyon Buluşması Gerçekleşti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın gençlerle bir araya geldiği Motivasyon Buluşmaları'nın 170'incisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın gençlerle tecrübelerini paylaştığı ve 2021 yılında buna düzenlenen Motivasyon Buluşmaları, yeni dönemde devam ediyor.

Ümraniye Gençlik Meclisi üyeleri ile ilçedeki lise öğrencilerinin yer aldığı buluşmaların 170'incisi gerçekleştirildi.

Programda gençlerle sohbet eden, sorularını yanıtlayan ve deneyimlerini paylaşan Yıldırım, buluşmaların gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, "Gençlerimizi çok seviyoruz. Onlarla bir araya gelmek ve fikirlerini dinlemek benim için büyük mutluluk. Enerjileri bize de motivasyon katıyor. Buluşmalarımız düzenli olarak sürecek." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın her yıl binlerce genci ağırladığı Motivasyon Buluşmaları, bu sezon ilçedeki 24 farklı liseden 4 bin 763 öğrenciyi misafir edecek.