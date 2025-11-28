Haberler

Ümraniye'de 170. Motivasyon Buluşması Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerle tecrübelerini paylaştığı Motivasyon Buluşmaları'nın 170'incisini gerçekleştirdi. Buluşmalar, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın gençlerle bir araya geldiği Motivasyon Buluşmaları'nın 170'incisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın gençlerle tecrübelerini paylaştığı ve 2021 yılında buna düzenlenen Motivasyon Buluşmaları, yeni dönemde devam ediyor.

Ümraniye Gençlik Meclisi üyeleri ile ilçedeki lise öğrencilerinin yer aldığı buluşmaların 170'incisi gerçekleştirildi.

Programda gençlerle sohbet eden, sorularını yanıtlayan ve deneyimlerini paylaşan Yıldırım, buluşmaların gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, "Gençlerimizi çok seviyoruz. Onlarla bir araya gelmek ve fikirlerini dinlemek benim için büyük mutluluk. Enerjileri bize de motivasyon katıyor. Buluşmalarımız düzenli olarak sürecek." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın her yıl binlerce genci ağırladığı Motivasyon Buluşmaları, bu sezon ilçedeki 24 farklı liseden 4 bin 763 öğrenciyi misafir edecek.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.