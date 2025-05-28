Umman ve İran Liderlerinden Gazze İçin Ortak Çağrı

Umman ve İran Liderlerinden Gazze İçin Ortak Çağrı
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Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gazze'deki insani krizin sona ermesi ve soykırımın durdurulması için çağrıda bulundu. İki lider, başkent Muskat'ta yaptıkları görüşmede uluslararası topluma yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladılar.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "soykırım" savaşına son verilmesi ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Sultanı Bin Tarık ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Muskat'ta bir araya geldi.

Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamaya göre, Bin Tarık ile Pezeşkiyan, buluşma sırasında başta Gazze Şeridi krizi olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

İki lider, tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, Filistin halkına yapılan zulmün kaldırılması ve İsrail güçleri tarafından Gazze ve diğer tüm Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlenen soykırımın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halka yardım ve insani malzeme sağlama sorumluluğunu üstlenmeleri çağrısında bulunan liderler, Gazzelileri yerinden etmeyi amaçlayan her türlü planı tamamen reddettiklerini vurguladı.

İkili ilişkiler konusunda da iki lider, ortak komiteler düzeyinde varılan mutabakattan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çeşitli alanlarda ikili iş birliğini artırmak için komitelerin düzenli olarak bir araya gelmeleri yönünde talimat verdi.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
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