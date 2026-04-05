Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri görüştü
Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'ndan sorunsuz geçiş sağlanmasına yönelik çözümleri ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, bölgedeki artan gerginlikler nedeniyle olası seçenekler değerlendirildi.
Umman Sultanlığı haber ajansı ONA'ya göre, toplantı iki ülke Dışişleri Bakanlığı müsteşarları düzeyinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, bölgede yaşanan bu koşullar altında Hürmüz Boğazı'ndan sorunsuz geçişin sağlanmasına yönelik olası seçenekler ela alındı.
İki taraftan uzmanların konuya ilişkin bir dizi görüş ve öneriler sunduğu toplantının sonuçlarına dair bilgi paylaşılmadı.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.