Umman: İran'a Ait İha'lar Salala Limanı'ndaki Yakıt Tanklarını Vurdu

MASKAT, 12 Mart (Xinhua) -- Umman'da çok sayıda insansız hava aracı (İHA) engellenerek düşürülürken, bazı İHA'lar Salala Limanı'ndaki yakıt depolama tanklarını vurdu.

Umman Haber Ajansı'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Söz konusu yetkili, saldırıları takip edip önlemek üzere mevcut tüm kaynakların seferber edildiğini ve ülkenin ve vatandaşların güvenliği adına gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İran da misilleme olarak birçok Körfez ülkesindeki askeri üsleri, enerji altyapısını ve deniz varlıklarını hedef alan füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Xinhua