Ümitcan Uygun, Sema'yı tokat atıp bayılttıktan sonra da tehditlerine devam etmiş

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbettiği suçlamasıyla 4 yıl 10 ay hapse çarptırılan Ümitcan Uygun'a verilen cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanığın suç işleme kastıyla eve girdiği, tartışma sırasında Sema'yı ölümle tehdit ettiği ve tokat attığı, Sema'nın bayıldığı, bu anlarını da canlı yayın yaparak gösterdiği ve mağdur baygınken de tehditlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'in, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıtı. Şikayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ümitcan Uygun hakkında suç tarihinden sonra çok sayıda benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu, dolayısı ile sanığın etkin pişmanlık göstermeyerek suç işleme konusunda ısrar ve iradesini ortaya koyduğu için hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına, para cezasına çevrilmemesine ya da ertelenmemesine karar verildiği belirtildi.