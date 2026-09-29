Ümit Özdağ, Fatih Ergin'in tutuklanmasına 'zamanın ruhunun gereği' dedi

Ümit Özdağ, Fatih Ergin'in tutuklanmasına 'zamanın ruhunun gereği' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Özdağ, Ergin için 'iyi bir gazeteci' dedi ve tutuklanmasını 'zamanın ruhunun gereği' olarak değerlendirip geçmiş olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin, "Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet" ifadesini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA