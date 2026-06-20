Ümit Özdağ'dan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımıza üniversite sınavında başarılar diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özdağ, mesajında ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımıza üniversite sınavında başarılar diliyorum. Büyük emek ve fedakarlıkla onların yanında olan kıymetli ailelerini ve değerli öğretmenlerin de saygıyla selamlıyorum. Yolunuz açık, başarınız daim olsun."

Kaynak: ANKA