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Ümit Özdağ'dan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarılar dileyerek, aileleri ve öğretmenleri de selamladı.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımıza üniversite sınavında başarılar diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özdağ, mesajında ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımıza üniversite sınavında başarılar diliyorum. Büyük emek ve fedakarlıkla onların yanında olan kıymetli ailelerini ve değerli öğretmenlerin de saygıyla selamlıyorum. Yolunuz açık, başarınız daim olsun."

Kaynak: ANKA
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