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Özdağ'dan Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı

Özdağ'dan Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' ifadesini hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle andı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdağ, X hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
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